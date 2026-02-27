Бойцы армии России располагали трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии фронта в Харьковской области, по которым украинские войска наносили безрезультатные удары.
Об этом РИА Новости заявил разведчик с позывным Смоленск.
«Мы использовали трофейное оборудование Starlink, найденное на занятых позициях ВСУ, а также сами печатали корпуса на 3D-принтерах», — рассказал боец.
Из-за данного хода ВС России ВСУ были вынуждены расходовать снаряды и БПЛА.
Ранее Зеленский заявил, что украинские подразделения сталкиваются с проблемами в работе терминалов Starlink.
Начальник главного управления связи российской армии Валерий Тишков сказал, что ВС России использовали Starlink в зоне СВО для введения ВСУ в заблуждение.