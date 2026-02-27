Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил два года и два месяца колонии со штрафом 20 тысяч рублей вандалу, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде.
«Тверской суд Москвы по совокупности преступлений назначил Фролову А. А. наказание в виде лишения свободы на срок два года два месяца со штрафом в размере 20 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.
Мужчина был признан виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. Речь идёт о здании Государственного исторического музея на Красной площади.