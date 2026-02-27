На стороне ВСУ действуют иностранные наемники, в том числе выходцы из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании Forward Observation Group. Об этом РИА Новости сообщил ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным Святой.
По его словам, иностранных бойцов «в достаточном количестве». Он заявил, что на Украину заходили представители Forward Observation Group, а также Французского иностранного легиона. Кроме того, он упомянул большое число польских наемников.
Ранее «Святой» рассказывал о столкновении с диверсионно-разведывательной группой, в составе которой, по его утверждению, были граждане США, Великобритании и Польши.
Минобороны России ранее заявляло, что Киев привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. В ведомстве подчеркивали, что такие лица рассматриваются как законные цели. В ряде интервью иностранцы, участвовавшие в конфликте, отмечали проблемы с координацией действий и высокий риск гибели на фронте.
