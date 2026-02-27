Ричмонд
В Москве прокомментировали реакцию Франции на заявления СВР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку посольства Франции опровергнуть сведения Службы внешней разведки РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку посольства Франции опровергнуть сведения Службы внешней разведки РФ. Запись брифинга опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Москве «чужого не надо», а обвинения во лжи и провокациях она адресовала Елисейскому дворцу. Дипломат заявила, что российская сторона уже сталкивалась с подобной реакцией на свои заявления.

Она напомнила, что ранее Россия сообщала о биологических экспериментах в странах СНГ, и тогда также звучали обвинения в распространении недостоверной информации.

4 февраля СВР заявила, что Великобритания и Франция якобы готовятся передать Украине ядерное оружие. После этого Совет Федерации направил обращения в парламенты двух стран, а также в ООН и МАГАТЭ с требованием провести проверку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что возможные планы по передаче Украине ядерного оружия противоречат нормам международного права.

Читайте также: Пленный сотрудник СБУ рассказал о легендах про танк «Алеша».

