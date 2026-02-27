Ричмонд
Предполагаемому организатору хищения у бойцов СВО вменили десять эпизодов

Возможному организатору хищений у бойцов СВО Кабочкину вменили десять эпизодов.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Предполагаемого организатора преступной схемы хищения денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» Алексея Кабочкина обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, кражах, вымогательстве и создании преступного сообщества, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, помимо десяти эпизодов крупного мошенничества фигуранту вменяют три эпизода кражи, вымогательство и создание преступного сообщества.

По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.