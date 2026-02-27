В Минздраве допустили создание таблетки, заменяющей поход в спортзал

«Мышца, когда сокращается, там выделяются миокины. То есть это целый ряд биологически активных веществ, которые запускают целый ряд процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить», — сказал Лила.