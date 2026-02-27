Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве допустили создание таблетки, заменяющей поход в спортзал

Врач Лила: таблетка, заменяющая поход в спортзал, может быть создана в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Таблетка с эффектом физической нагрузки, которая способна заменить поход в спортзал, может быть создана в России, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

«Мышца, когда сокращается, там выделяются миокины. То есть это целый ряд биологически активных веществ, которые запускают целый ряд процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить», — сказал Лила.

Он добавил, что таблетка может получить название «физическая нагрузка». При ее приеме должны будут запускаться все процессы, которые возникают у человека во время спортивных тренировок.