В Госдуме разъяснили, какие изменения в сфере ЖКХ затронут россиян с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу ряд значимых изменений в жилищном законодательстве, которые затронут практически каждую семью. Нововведения касаются сроков оплаты коммунальных услуг, формата отчётности управляющих компаний и правил взаимодействия с жильцами.
Об этом напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Главное изменение, которое почувствуют на себе все собственники квартир, — перенос предельного срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги», — объяснил собеседник RT.
По его словам, крайняя дата оплаты сдвигается с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчётным.
«Одновременно корректируется и срок доставки платёжных документов: теперь квитанции должны направляться жильцам не позднее 5-го числа, тогда как раньше этот период ограничивался 1-м числом. Важно отметить, что новые даты становятся обязательными для всех — ни договор управления, ни общее собрание собственников не смогут их изменить, как это допускалось ранее», — пояснил Чаплин.
Ещё одно важное уточнение касается формы платёжных документов, предупредил собеседник RT.
«Несмотря на активное внедрение цифровых сервисов, бумажные квитанции за ЖКХ сохранятся для всех желающих. Цифровые платёжки, доступные в ГИС ЖКХ, при этом решают проблему фальшивых квитанций, которые мошенники распространяют по почтовым ящикам», — отметил Чаплин.
Помимо изменения календаря платежей, с 1 марта 2026 года начинают действовать новые правила отчётности для управляющих компаний, добавил депутат.
«Все УК и ТСЖ обязаны направлять отчёты о своей деятельности в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по единой утверждённой форме. Ранее каждая компания отчитывалась в произвольном формате, что затрудняло жильцам оценку эффективности их работы и сравнение с соседними домами. Теперь отчёты будут содержать структурированную информацию о доходах и расходах, задолженностях и перечне выполненных работ, что даёт собственникам инструмент для реального контроля», — рассказал он.
Отмечается, что, если отчётность расходится с реальностью, это повод для жалобы в жилищную инспекцию и для постановки вопроса о смене управляющей компании на общем собрании.
