В Госдуме разъяснили, какие изменения в сфере ЖКХ затронут россиян с 1 марта

«Все УК и ТСЖ обязаны направлять отчёты о своей деятельности в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по единой утверждённой форме. Ранее каждая компания отчитывалась в произвольном формате, что затрудняло жильцам оценку эффективности их работы и сравнение с соседними домами. Теперь отчёты будут содержать структурированную информацию о доходах и расходах, задолженностях и перечне выполненных работ, что даёт собственникам инструмент для реального контроля», — рассказал он.