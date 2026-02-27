Во Львове против ТЦК и полиции применили перцовый баллончик

Житель Львова использовал перцовый баллончик против сотрудника ТЦК и полицейских.
Об этом сообщила пресс-служба регионального ТЦК.
У гражданина Украины хотели проверить военно-учётные документы. Но он достал перцовый баллончик и применил его против представителя ТЦК и двух полицейских.
«Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезной плёнки доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ТЦК.
Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщил, что украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики ВСУ.