Повестка не придет: кого не призовут на военную службу

Другой законный способ избежать службы с оружием в руках — пройти альтернативную гражданскую службу. Этот институт создан для тех, кто имеет веские основания не идти в армию, но готов приносить пользу обществу другим способом. Однако попасть на АГС непросто — требуются действительно серьезные основания, например, принадлежность к малочисленным народам, ведущим традиционный образ жизни. Просто проживание в местах оседлости таких народов не дает права на альтернативную службу, если работа человека не связана с традиционными промыслами. Важно также соблюсти сроки подачи заявления: с учетом того, что с 2026 года призыв идет круглогодично, но фактически отправки происходят весной и осенью, заявление нужно подать до 1 апреля, если призывника отправляют служить с октября, либо до 1 октября — для отправки с апреля следующего года. Комиссия рассматривает доводы заявителя и свидетелей, после чего выносит решение. В случае отказа обжаловать его можно только через суд.