ABC: Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана

По информации канала, Купер изложил президенту варианты потенциальных действий, которые рассматриваются в рамках стратегического планирования. Подробности обсуждавшихся мер не раскрываются.
Встреча состоялась в тот же день, когда представители США и Ирана проводили переговоры в Женева, что придало дополнительный контекст консультациям в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Трамп проведет закрытую встречу после брифинга с разведкой. В Белый дом для переговоров с Трампом прибудет мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани, который планирует обсудить инициативы по взаимодействию федерального правительства с городскими властями.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше