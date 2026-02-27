Ричмонд
ABC: Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана

Трамп провёл встречу с главой Центрального командования Пентагона Брэд Купер.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп провёл встречу с главой Центрального командования Пентагона Брэд Купер, в ходе которой был представлен доклад о возможных военных сценариях в отношении Иран. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в окружении американского лидера.

По информации канала, Купер изложил президенту варианты потенциальных действий, которые рассматриваются в рамках стратегического планирования. Подробности обсуждавшихся мер не раскрываются.

Встреча состоялась в тот же день, когда представители США и Ирана проводили переговоры в Женева, что придало дополнительный контекст консультациям в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет закрытую встречу после брифинга с разведкой. В Белый дом для переговоров с Трампом прибудет мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани, который планирует обсудить инициативы по взаимодействию федерального правительства с городскими властями.

