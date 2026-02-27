Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН потребовал от Telegram удалить 35 тысяч материалов с начала 2026 года

С начала текущего года Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить более 35 тыс. материалов, в том числе с детским порно и о VPN.

С начала текущего года Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить более 35 тыс. материалов, в том числе с детским порно и о VPN.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«С начала 2026 года — более 35,6 тыс. (материалов — RT.)», — заявили в РКН.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможной блокировке мессенджера Telegram в России весной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об ограничении работы мессенджеров, в том числе Telegram, принимаются исключительно профильными ведомствами, а не руководством страны.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше