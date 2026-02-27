РКН потребовал от Telegram удалить 35 тысяч материалов с начала 2026 года

С начала текущего года Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить более 35 тыс. материалов, в том числе с детским порно и о VPN.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«С начала 2026 года — более 35,6 тыс. (материалов — RT.)», — заявили в РКН.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможной блокировке мессенджера Telegram в России весной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об ограничении работы мессенджеров, в том числе Telegram, принимаются исключительно профильными ведомствами, а не руководством страны.