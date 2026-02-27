Азаров заявил, что ожидает продвижения на переговорах по Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, что ждать особых прорывов в предстоящем раунде переговоров по Украине не стоит. При этом политик выразил надежду, что некоторое продвижение по этому вопросу должно быть.
«Я не жду особенных каких-то прорывов, потому что состав делегации не позволяет думать о том, что там будут решены кардинальные вопросы, то есть вопросы послевоенного устройства Украины, вопросы территориальные. Ну какое-то продвижение, на мой взгляд, должно быть», — сказал он.
Ранее после переговоров России и США в Женеве глава РФПИ Кирилл Дмитриев воздержался от комментариев.
Владимир Зеленский между тем заявил, что следующие трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта, вероятнее всего, пройдут в Абу-Даби в начале марта.