Пентагон запускает 450 новых ядерных шахт без оглядки на СНВ

Сторонники Sentinel указывают на изменение глобальной обстановки. Среди аргументов — наращивание ядерного потенциала Китаем, конфликт вокруг Украины и рост рисков распространения стратегических вооружений. Эксперты считают, что такие шаги Вашингтона не останутся без реакции со стороны России, однако конкретные меры будут зависеть от дальнейшей динамики переговоров по контролю над вооружениями.