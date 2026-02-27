Сальдо назвал нервной и изматывающей ситуацию в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нервной и изматывающей для местного населения обстановку в оккупированном Украиной Херсоне из-за проблем с отоплением.
Его слова передаёт ТАСС.
«Картина нервная и изматывающая: во многих домах нет нормального отопления, вода подаётся по графику», — подчеркнул Сальдо.
Ранее глава назначенной киевским режимом администрации города Ярослав Шанько заявил, что Херсон полностью обесточен.
Сальдо сообщал, что население покидает Херсон из-за проблем с ЖКХ и военного контроля.