Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал нервной и изматывающей ситуацию в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нервной и изматывающей для местного населения обстановку в оккупированном Украиной Херсоне из-за проблем с отоплением.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нервной и изматывающей для местного населения обстановку в оккупированном Украиной Херсоне из-за проблем с отоплением.

Его слова передаёт ТАСС.

«Картина нервная и изматывающая: во многих домах нет нормального отопления, вода подаётся по графику», — подчеркнул Сальдо.

Ранее глава назначенной киевским режимом администрации города Ярослав Шанько заявил, что Херсон полностью обесточен.

Сальдо сообщал, что население покидает Херсон из-за проблем с ЖКХ и военного контроля.