В зоне СВО сократилось число англоязычных наемников

Число наемников из англоязычных стран и Германии в зоне СВО сократилось, при этом чаще стали фиксироваться испаноговорящие бойцы. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
По его словам, в настоящее время в основном выявляются испаноговорящие наемники. Представителей англоязычных стран и Германии, которые активно прибывали в начале конфликта, стало заметно меньше.
Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров также заявил ТАСС о росте числа наемников из стран Латинской Америки. Он отметил, что в 2022 году на стороне Украины воевали преимущественно граждане европейских государств, а также США и Канады. Сейчас их присутствие, по его оценке, существенно сократилось.
Прозоров назвал две причины изменения состава иностранцев. Первая — финансовая. По его данным, на Украине наемник может получать до 3 тыс. долларов в месяц, что для ряда стран Латинской Америки считается высокой суммой. Вторая причина связана с желанием получить боевой опыт, в том числе в управлении беспилотниками, с последующим использованием этих навыков в своих странах.
