В ГД предупредили об изменениях в оформлении микрозаймов с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, которые меняют порядок получения микрозаймов в удалённом формате, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Внедрение обязательной биометрической идентификации при оформлении онлайн-займов направлено на защиту граждан от мошеннических действий. Теперь злоумышленники не смогут оформить кредит, используя лишь украденные паспортные данные, как это происходило ранее. Люди всё чаще сталкивались с ситуациями, когда узнавали о наличии у них долга лишь после того, как на их имя уже был оформлен микрозаём», — пояснил депутат.
Согласно поправкам в законодательство, микрофинансовые компании, которые работают с суммами до 1 млн рублей, должны проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему, отметил Панеш.
«Для оформления займа потребуется не просто ввести паспортные данные, а подтвердить свою личность с помощью камеры и микрофона — посмотреть на экран и произнести цифровой код. Важно отметить, что это требование касается только дистанционного оформления. Если человек придёт лично в офис организации, биометрия не понадобится», — объяснил парламентарий.
Кроме того, по его словам, для небольших микрокредитных компаний, выдающих займы до 500 тыс. рублей, предусмотрен переходный период — они начнут применять новые правила только с весны следующего года.
Чтобы воспользоваться новым порядком, гражданам рекомендуется заранее зарегистрировать свои биометрические данные, объяснил собеседник RT.
«Сделать это можно несколькими способами: в любом уполномоченном банке, через специальное приложение “Госуслуги Биометрия” или вызвав специалиста на дом. Для регистрации потребуется загранпаспорт с биометрическим чипом, также необходимо будет записать свой голос и сделать снимок лица. Процедура добровольная, но именно она станет ключом к получению финансовых услуг в удалённом формате», — добавил Панеш.
Как подчеркнул депутат, главная цель нововведений — исключить случаи, когда заём оформляется без ведома человека, а значит, снизить количество спорных ситуаций и защитить сбережения граждан.
Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить россиянам устанавливать полный или частичный запрет на получение переводов от неизвестных контактов, в том числе из-за рубежа.