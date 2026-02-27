В ГД предупредили об изменениях в оформлении микрозаймов с 1 марта 2026 года

«Внедрение обязательной биометрической идентификации при оформлении онлайн-займов направлено на защиту граждан от мошеннических действий. Теперь злоумышленники не смогут оформить кредит, используя лишь украденные паспортные данные, как это происходило ранее. Люди всё чаще сталкивались с ситуациями, когда узнавали о наличии у них долга лишь после того, как на их имя уже был оформлен микрозаём», — пояснил депутат.