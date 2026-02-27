В двух сёлах Алтайского края ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей

В сёлах Рожнев Лог и Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края установлен карантин по инфекционной анемии лошадей.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что очагами заболевания признаны территории личных подсобных хозяйств двух населённых пунктов. Карантин будет снят после убоя больных животных, а также после получения двукратных отрицательных результатов серологических исследований с разницей в месяц.
Инфекционная анемия лошадей — неизлечимое вирусное заболевание, вызываемое лентивирусом. Оно поражает органы кроветворения, сопровождается лихорадкой, анемией и сердечной недостаточностью.
Кроме того, стало известно, что в селе Гродеково Благовещенского округа Амурской области был введён карантин по бешенству.
В начале февраля карантин по бешенству также ввели в подмосковном Реутове.