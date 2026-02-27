Трамп получил от Пентагона планы возможных военных действий против Ирана

«Купер проинформировал президента Трампа о возможных военных вариантах в Иране», — информирует телеканал ABC.
Накануне президент США провел закрытый брифинг с разведкой на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана.
Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают возможность военного удара по Ирану не столько для полного уничтожения его ядерной инфраструктуры, сколько для того, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров и пойти на серьезные уступки.
Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в нежелании отказываться от ядерного оружия.
