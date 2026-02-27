Ланьков без обиды отреагировал на депортацию из Латвии

Эксперта по КНДР Андрея Ланькова выдворили из Латвии без объяснения причин. Сам он заявил, что обиды не держит и считает решение местных чиновников «глупостью». Об этом Ланьков написал в своем телеграм-канале.
По его словам, после задержания в Риге он прибыл в Таллин. Там 25 февраля состоялась его лекция в рамках европейского тура. Выступление прошло при полном зале.
Ланьков отметил, что часть слушателей приехала в Таллин из Латвии. Ранее его лекцию о КНДР в Риге отменили. По словам очевидцев, прямо перед началом мероприятия его увели сотрудники муниципальной полиции и доставили в иммиграционную службу.
Эксперт подчеркнул, что негативных чувств к Латвии не испытывает. Он заявил, что подобные решения принимают чиновники в разных странах.
Ланьков добавил, что тур продолжается. В ближайшее время у него запланированы лекции в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.
Андрей Ланьков — российский историк и востоковед, специалист по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.
