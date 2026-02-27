Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ланьков без обиды отреагировал на депортацию из Латвии

Эксперта по КНДР Андрея Ланькова выдворили из Латвии без объяснения причин.

Эксперта по КНДР Андрея Ланькова выдворили из Латвии без объяснения причин. Сам он заявил, что обиды не держит и считает решение местных чиновников «глупостью». Об этом Ланьков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, после задержания в Риге он прибыл в Таллин. Там 25 февраля состоялась его лекция в рамках европейского тура. Выступление прошло при полном зале.

Ланьков отметил, что часть слушателей приехала в Таллин из Латвии. Ранее его лекцию о КНДР в Риге отменили. По словам очевидцев, прямо перед началом мероприятия его увели сотрудники муниципальной полиции и доставили в иммиграционную службу.

Эксперт подчеркнул, что негативных чувств к Латвии не испытывает. Он заявил, что подобные решения принимают чиновники в разных странах.

Ланьков добавил, что тур продолжается. В ближайшее время у него запланированы лекции в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.

Андрей Ланьков — российский историк и востоковед, специалист по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.

Читайте также: В Москве прокомментировали реакцию Франции на заявления СВР.