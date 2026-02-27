Перенджиев объяснил, почему послы стран ЕС спрятались в бункере в Брюсселе

Западные СМИ сообщили, что послы стран Евросоюза предпочитают проводить совещания в бункерах, защищенных, в том числе, от прослушки. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с aif.ru объяснил, от чего прячутся дипломаты.
«Здесь нет однозначной причины, есть ряд факторов, почему дипломаты прячутся. Во первых, речь может идти о том, что так они придают таинственность этих встреч. Эта таинственность, в свою очередь, нагнетает обстановку, пугает людей: раз послы чего-то боятся, прячутся, значит, и нам надо опасаться. То есть, происходит создание такой неблагоприятной морально-психологической обстановки непосредственно того, что касается деятельности европейского союза», — сказал он.
По мнению эксперта, послы могут прятаться, чтобы скрыть внутренние разногласия.
«Второй момент может быть связан с тем, что они решили перевести свою деятельность в теневую. Это ни о чем хорошем не говорит. То есть, они не хотят выносить на публику имеющиеся разногласия, а их становится все больше и больше. Эти разногласия, решили, по сути, засекретить в определённом смысле. такая деятельность по сохранению положительного имиджа, хотя на самом деле бункер тоже не совсем способствует, но, по крайней мере, публика не слышит и не видит разногласий, конфликтов. А позже они могут скорректировать саму информацию по поводу встреч, сделать какое-то заявление, смягчив острые углы, чтобы показать, что, в принципе, Евросоюз остаётся единой организацией и вполне работоспособной», — добавил Перенджиев.