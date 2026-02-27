Миссия «Арктический часовой» деструктивна для региона, заявили в МИД

«Мы полагаем, что учения в Арктике, которых у НАТО становится все больше, ничего хорошего в регион не приносят. Арктика долгое время была для всех фактически участников территорией мира и сотрудничества. Безусловно, это деструктивно для региона и тем более для перспектив сотрудничества в нем», — сказал Масленников.
Миссия «Арктический часовой», согласно заявлению верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, будет включать проведение многоцелевых учений в регионе и возглавляться объединенным командованием сил в Норфолке (JFC Norfolk).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой», считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она обратила внимание, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.