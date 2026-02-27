Миссия «Арктический часовой» деструктивна для региона, заявили в МИД

«Мы полагаем, что учения в Арктике, которых у НАТО становится все больше, ничего хорошего в регион не приносят. Арктика долгое время была для всех фактически участников территорией мира и сотрудничества. Безусловно, это деструктивно для региона и тем более для перспектив сотрудничества в нем», — сказал Масленников.