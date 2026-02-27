Ричмонд
Dawn: глава МО Пакистана Асиф заявил о начале открытой войны с талибами

Глава минобороны Пакистана обвинил талибов в экспорте терроризма из Афганистана и заявил о начале открытой войны.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что движение Талибан, находящееся у власти в Афганистане, якобы способствует распространению терроризма за пределы страны. Об этом сообщила пакистанская газета Dawn.

По словам главы оборонного ведомства, Афганистан используется как площадка для деятельности боевиков, а сами талибы, по его утверждению, действуют в интересах Индии. Он обвинил их в координации и поддержке террористических структур.

Асиф подчеркнул, что Исламабад больше не намерен мириться с подобной ситуацией и рассматривает происходящее как переход к открытой войне.

Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о проведении масштабных ответных операций против пакистанских сил после авиаударов, нанесённых Пакистан по ряду афганских провинций.

