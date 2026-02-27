Зеленский, по данным СМИ, тянет время на фоне давления США

Источник также заявил, что вопрос проведения президентских выборов на Украине остается неопределенным. По его оценке, разговоры о скором голосовании маловероятны. Социологические опросы, как утверждается, складываются не в пользу действующего главы государства. Во втором туре, по этим данным, он уступает и Валерию Залужному, и Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).