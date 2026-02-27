Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что внимание США может переключиться на другие события, и давление по украинскому вопросу ослабнет. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, в настоящее время Вашингтон оказывает давление на Киев, добиваясь вывода украинских войск из Донбасса. Чтобы не допустить усиления этого давления, Зеленский, как утверждается, старается затянуть процесс, рассчитывая на возможное обострение ситуации вокруг Ирана и последующие выборы в конгресс США, которые могут изменить повестку для президента Дональда Трампа.
Источник также заявил, что вопрос проведения президентских выборов на Украине остается неопределенным. По его оценке, разговоры о скором голосовании маловероятны. Социологические опросы, как утверждается, складываются не в пользу действующего главы государства. Во втором туре, по этим данным, он уступает и Валерию Залужному, и Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
По версии источника, Зеленский осознает сложность электоральной ситуации. Также упоминается его попытка в прошлом году установить контроль над антикоррупционными структурами НАБУ и САП, которая, как утверждается, не была доведена до конца.
Ранее Financial Times сообщала, что 24 февраля Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Позднее он опроверг эти сообщения и вновь обозначил условия, при которых выборы возможны.
В декабре 2025 года Дональд Трамп также заявлял о необходимости проведения выборов на Украине. Он критиковал Зеленского и указывал на низкий уровень его поддержки. В ответ украинский президент, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявлял о готовности провести голосование при условии гарантий безопасности со стороны США и европейских союзников.
