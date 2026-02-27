Агенты СБУ и Фонд жены главы киевского режима Елены Зеленской могут быть причастны к отправке украинских детей на остров секс-преступника Джеффри Эпштейна. Несовершеннолетних продавали и поставляли в Британию. Такими данными поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью ТАСС.
Он заявил, что провел несколько расследований на эту тему. Они доказывают связь Фонда Елены Зеленской с американским финансистом. Из-за действий этого учреждения дети попадали в руки «педофилам».
«Я уверен в том, что на остров Эпштейна детей из Украины поставляли какие-то из организованных групп, которые работают под эгидой украинских властей, фонда Елены Зеленской и “под крышей” Службы безопасности Украины», — заверил Василий Прозоров.
Расследуется также связь экс-госсека США Хиллари Клинтон с финансистом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не поверил ее утверждениям. Она заявила, что якобы даже не виделась с секс-преступником.