Фонд Зеленской и СБУ могут быть причастны к отправке детей на остров Эпштейна: что показали расследования

Остров Эпштейна (Литл-Сент-Джеймс): тихое место в Карибском море, где происходили страшные вещи

В США продолжается обнародование новых файлов из дела Джеффри Эпштейна — американского миллиардера, которого обвиняют в педофилии и организации детской проституции. По версии правоохранительных органов, свои злодеяния Эпштейн совершал на острове в Карибском море: собрали главное об этой по-настоящему жуткой локации.