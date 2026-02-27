"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность ударов ВС России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ не смогли добиться никаких значимых успехов на поле боя из-за эффективных действий армии России, заявил в интервью газете New York Times американский военный аналитик Майкл Кофман.
«Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму», — сказал он.
Однако, добавил эксперт, проблемы Киева на этом не заканчиваются. Западная поддержка также крайне нестабильна, что делает какое-либо планирование практически невозможным, а массовые случаи СОЧ (самовольного оставления части. — Прим. ред.), подрывают боеспособность ВСУ, пояснил аналитик.
«Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается», — резюмировал Кофман.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что более двух третей мобилизованных в ВСУ убегают из украинской армии. Украинские пленные в беседе с агентством регулярно рассказывают о массовом дезертирстве в украинской армии. По их словам, чаще всего бегут из учебных центров.