"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность ударов ВС России

«Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму», — сказал он.