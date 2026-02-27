Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году

Чтобы слизни не откладывали яйца, Косогор посоветовал убирать потенциальные укрытия, где слизни обычно откладывают яйца — доски, плёнку, кучи травы и компост на грядках. Также стоит прорыхлить почву — это разрушит кладки в земле. Помогут и сухие ловушки: золу, известь или табачную пыль можно рассыпать по влажным местам, и слизни туда не пойдут, заключил эксперт.