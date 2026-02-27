Ричмонд
Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году

РИА Новости: испанские слизни могут атаковать огороды россиян в этом году.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Зима в этом году снежная и морозная, поэтому говорить, что испанские слизни не будут атаковать огороды россиян — спорно, прокомментировал РИА Новости руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.

«Нынешняя зима снежная и одновременно местами морозная, поэтому сказать, что слизней не будет, это спорно, какой эффект от сочетания морозов и снежного покрова будет преобладать, сказать сложно», — отметил Косогор.

Он объяснил, что испанские слизни приноровились «жить» в России, но взрослые особи все еще боятся холодов. Перезимовать могут только их яйца, отложенные в почве, компосте, под толстым слоем листвы, под досками или в других укрытиях.

«Обычно слизни откладывают яйца в сентябре, и снег позволяет скрыть кладку яиц и защитить от мороза, зима без снега, резкие морозы или промерзание почвы до 10−15 сантиметров могут уничтожить кладку», — добавил агроном.

Чтобы слизни не откладывали яйца, Косогор посоветовал убирать потенциальные укрытия, где слизни обычно откладывают яйца — доски, плёнку, кучи травы и компост на грядках. Также стоит прорыхлить почву — это разрушит кладки в земле. Помогут и сухие ловушки: золу, известь или табачную пыль можно рассыпать по влажным местам, и слизни туда не пойдут, заключил эксперт.