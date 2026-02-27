Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Лимон в горячий чай класть не стоит, так как витамин С, который в нем содержится, разрушается при высокой температуре, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на переходе от зимы к весне в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Он содержится в лимонах, которые многие люди любят добавлять в чай.
«Витамин С разлагается при высоких температурах… Мы никогда не добавляем витамин С в какие-то горячие блюда. Потому что если вы его бросите в горячий кипящий суп, то через небольшое количество времени от него ничего не останется. Поэтому, если взяли дольку лимона и бросили его в горячий чай, то вы, кроме вкуса, ничего не получаете», — добавил Тарасов.