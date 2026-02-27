Раскрыто, какие туры выбирают россияне на 8 марта

Как рассказал директор туроператора Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян, на начало марта лидерами по турпотоку из России остаются Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. «Однако если мы говорим именно о коротких поездках в период 8 марта, то в это время обычно вырастает спрос на короткие сити-туры в такие города, как Стамбул, Тбилиси и Дубай, а также Сочи, Санкт-Петербург и Москву», — добавил он.