Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это уже знак качества»: в Севастополе оценили новые санкции Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Санкции киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, с одной стороны, превращаются в комедию, с другой приобретают значимость своеобразного знака качества работы, которую люди выполняют на благо своей страны. Таким мнением с РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, поделился директор Музея обороны Севастополя, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе федерального значения Михаил Смородкин.

Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против еще 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к «похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов». В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).

По словам Смородкина, с одной стороны, истерия с санкциями киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, людей от науки и культуры, «в последнее время превращается в какую-то комедию».

С другой, «это уже становится своеобразным знаком качества», заметил директор крупнейшего в Севастополе и одного из старейших в России музеев.

«И мне даже немножко обидно, почему мы, наш музей, туда не попали. Значит, либо это они не доработали и нас туда не включили просто потому, что не заметили нашу работу. Либо это мы где-то недорабатываем. Ну, будем стараться и делать так, чтобы заметили», — с иронией прокомментировал происходящее Смородкин.

Так или иначе, даже если Музей обороны Севастополя однажды пополнит такой санкционный список, изучать его суть не будут: «просто неинтересно», сказал Смородкин.

«Ну, а как я могу к этому относиться, если мы туда вдруг попали? Да никак. Никакого взаимодействия там, не знаю, с недвижимостью, ни у меня лично, ни у наших сотрудников в Киеве нет. И в чем эти санкции заключаются, я даже не знаю, и мне неинтересно знать», — прокомментировал он.

Гораздо важнее, считает директор музейного комплекса, продолжать делать еще лучше свою работу, которую прежде всего ценят в России и, как показывают события последних лет, не в силах не замечать за ее пределами.

«А нашу работу в Севастополе не видеть невозможно, потому что мы присутствуем тут везде и представлены в разных тематических мероприятиях, что касается и первой обороны Севастополя, и Второй обороны, и всей истории города от момента основания и до сих пор. Многое делается, а планов, как обычно, еще больше», — резюмировал Смородкин.

Ранее пресс-служба РВИО передала слова директора Российской военно-исторического общества Михаила Мягкова, который сказал, что «с удовольствием увидел свою фамилию в списке санкций» и продолжит «разоблачать гнилой неонацистский русофобский режим Зеленского».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше