«Это уже знак качества»: в Севастополе оценили новые санкции Зеленского

Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против еще 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к «похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов». В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
По словам Смородкина, с одной стороны, истерия с санкциями киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, людей от науки и культуры, «в последнее время превращается в какую-то комедию».
С другой, «это уже становится своеобразным знаком качества», заметил директор крупнейшего в Севастополе и одного из старейших в России музеев.
«И мне даже немножко обидно, почему мы, наш музей, туда не попали. Значит, либо это они не доработали и нас туда не включили просто потому, что не заметили нашу работу. Либо это мы где-то недорабатываем. Ну, будем стараться и делать так, чтобы заметили», — с иронией прокомментировал происходящее Смородкин.
Так или иначе, даже если Музей обороны Севастополя однажды пополнит такой санкционный список, изучать его суть не будут: «просто неинтересно», сказал Смородкин.
«Ну, а как я могу к этому относиться, если мы туда вдруг попали? Да никак. Никакого взаимодействия там, не знаю, с недвижимостью, ни у меня лично, ни у наших сотрудников в Киеве нет. И в чем эти санкции заключаются, я даже не знаю, и мне неинтересно знать», — прокомментировал он.
Гораздо важнее, считает директор музейного комплекса, продолжать делать еще лучше свою работу, которую прежде всего ценят в России и, как показывают события последних лет, не в силах не замечать за ее пределами.
«А нашу работу в Севастополе не видеть невозможно, потому что мы присутствуем тут везде и представлены в разных тематических мероприятиях, что касается и первой обороны Севастополя, и Второй обороны, и всей истории города от момента основания и до сих пор. Многое делается, а планов, как обычно, еще больше», — резюмировал Смородкин.
Ранее пресс-служба РВИО передала слова директора Российской военно-исторического общества Михаила Мягкова, который сказал, что «с удовольствием увидел свою фамилию в списке санкций» и продолжит «разоблачать гнилой неонацистский русофобский режим Зеленского».