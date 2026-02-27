Российские артиллеристы и БПЛА уничтожили пункт временной дислокации и личный состав ВСУ на Красноармейском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Расчет осуществил огневое поражение выявленной вражеской цели осколочно-фугасными снарядами на дальности более 23 км», — заявили в ведомстве.
Ранее разведчик с позывным Смоленск рассказал, как бойцы армии России располагали трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии фронта в Харьковской области, по которым украинские войска наносили безрезультатные удары.
