ВСУ потеряли укрытие и живую силу на Красноармейском направлении

Российские артиллеристы и БПЛА уничтожили пункт временной дислокации и личный состав ВСУ на Красноармейском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчет осуществил огневое поражение выявленной вражеской цели осколочно-фугасными снарядами на дальности более 23 км», — заявили в ведомстве.

Ранее разведчик с позывным Смоленск рассказал, как бойцы армии России располагали трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии фронта в Харьковской области, по которым украинские войска наносили безрезультатные удары.

