Глава CENTCOM предложил Трампу варианты ударов США по Ирану

Военачальник Центрального командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер доложил президенту Дональду Трампу о возможных вариантах военных действий в Иране. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.

По словам источника, на совещании присутствовал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Он является главным военным советником Трампа.

В материале указано, что брифинг главкома прошёл в тот же день, когда в Женеве стартовали переговоры американских и иранских официальных лиц по ядерной программе Ирана.

Напомним, третий раунд переговоров между США и Ираном состоялся в Женеве 26 февраля. После встречи глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны достигли серьёзного прогресса. Однако по сообщению западных СМИ, Тегеран отверг все требования Вашингтона по ядерной сделке. У границ Ирана остаются 150 американских самолётов и два авианосца.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

