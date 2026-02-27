Глава CENTCOM предложил Трампу варианты ударов США по Ирану

По словам источника, на совещании присутствовал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Он является главным военным советником Трампа.
В материале указано, что брифинг главкома прошёл в тот же день, когда в Женеве стартовали переговоры американских и иранских официальных лиц по ядерной программе Ирана.
Напомним, третий раунд переговоров между США и Ираном состоялся в Женеве 26 февраля. После встречи глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны достигли серьёзного прогресса. Однако по сообщению западных СМИ, Тегеран отверг все требования Вашингтона по ядерной сделке. У границ Ирана остаются 150 американских самолётов и два авианосца.
