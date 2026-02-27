Ричмонд
На севере Москвы в 25-этажном доме произошёл пожар

В 25-этажной высотке ЖК «Янтарный» на севере Москвы произошёл пожар, из горящего дома экстренно эвакуированы 40 человек.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил квартиру на 21 этаже. В ней спасатели обнаружили десятилетнего ребёнка, он находится в тяжёлом состоянии.

«Спасателям было очень сложно до него добраться из-за большого количества вещей в помещении. Несколько минут назад сотрудники МЧС вынесли пострадавшего на носилках из дома. Точные причины происшествия уточняются», — говорится в публикации.

Отмечается, что возгорание локализовано.

Днём ранее во Владивостоке эвакуировали 18 человек, включая двоих детей, из многоквартирного дома на улице Надибаидзе, где загорелся старый диван, стоящий в подъезде.