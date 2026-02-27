Ричмонд
ТАСС: под Сумы перебросли новую группу центра ССО Украины

Украинское командование продолжает использовать элиту своих вооруженных сил как обычные линейные пехотные подразделения, отметили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Украинское командование перебросило в Сумскую область очередную группы 140-го Центра сил специальных операций (ССО). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Ресурсы противника сообщают о переброске очередной группы 140-го Центра ССО в Сумскую область. Ранее сообщалось о ликвидации в данном районе групп именно этого спецподразделения ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее на этом участке были уничтожены командир подразделения ВСУ Илья Билык, в районе Садков — капитан Леонид Семенюк и около Варачина — Сергей Карачевский.

«Украинское командование продолжает использовать элиту ВСУ как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением [главкома ВСУ Александра] Сырского к спецназу, так и банальной нехваткой личного состава», — отметил собеседник агентства.