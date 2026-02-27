ТАСС: под Сумы перебросли новую группу центра ССО Украины

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Украинское командование перебросило в Сумскую область очередную группы 140-го Центра сил специальных операций (ССО). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Ресурсы противника сообщают о переброске очередной группы 140-го Центра ССО в Сумскую область. Ранее сообщалось о ликвидации в данном районе групп именно этого спецподразделения ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ранее на этом участке были уничтожены командир подразделения ВСУ Илья Билык, в районе Садков — капитан Леонид Семенюк и около Варачина — Сергей Карачевский.
«Украинское командование продолжает использовать элиту ВСУ как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением [главкома ВСУ Александра] Сырского к спецназу, так и банальной нехваткой личного состава», — отметил собеседник агентства.