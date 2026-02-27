Двое студентов по указке кураторов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Санкт-Петербурге, который готовили украинские спецслужбы. Непосредственными исполнителями оказались двое россиян, они задержаны и дали признательные показания. По указу куратора фигуранты установили под машину офицера взрывчатку, однако её своевременно обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ.