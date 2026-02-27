Двое студентов по указке кураторов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске

Двое студентов по указанию кураторов совершили поджог бензоколонки на автозаправках в Новосибирске и Бердске, их задержали.
Об этом пишет ГУМВД по региону.
«Оба действовали по указанию внешних кураторов», — рассказали в ГУМВД.
Возбуждены дела по статье о покушении на умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Санкт-Петербурге, который готовили украинские спецслужбы. Непосредственными исполнителями оказались двое россиян, они задержаны и дали признательные показания. По указу куратора фигуранты установили под машину офицера взрывчатку, однако её своевременно обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ.