Двое студентов по указке кураторов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске

Двое студентов по указанию кураторов совершили поджог бензоколонки на автозаправках в Новосибирске и Бердске, их задержали.

Об этом пишет ГУМВД по региону.

«Оба действовали по указанию внешних кураторов», — рассказали в ГУМВД.

Возбуждены дела по статье о покушении на умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Санкт-Петербурге, который готовили украинские спецслужбы. Непосредственными исполнителями оказались двое россиян, они задержаны и дали признательные показания. По указу куратора фигуранты установили под машину офицера взрывчатку, однако её своевременно обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ.