ВСУ перебрасывают под Сумы группу центра ССО

Вооружённые силы Украины перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Сообщается о переброске очередной группы 140-го центра ССО в Сумскую область», — передаёт агентство.

При этом отмечается, что три подобных группы ранее были уничтожены в этом же районе.

Ранее замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что ВСУ стали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.