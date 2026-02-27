Вооружённые силы Украины перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Сообщается о переброске очередной группы 140-го центра ССО в Сумскую область», — передаёт агентство.
При этом отмечается, что три подобных группы ранее были уничтожены в этом же районе.
Ранее замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что ВСУ стали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.