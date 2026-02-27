Демешин поручил создать в Хабаровском крае цифровое окно для инвесторов

В Хабаровске прошло совместное заседание проектного офиса правительства края и краевого совета по предпринимательству. Его провёл губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главная тема встречи — как сделать условия для инвесторов проще и понятнее. Бизнес снова поднял ключевую проблему: чтобы зайти в проект, предпринимателю приходится тратить недели, собирая информацию по разным ведомствам.
«Сервис должен работать проактивно. Инвестор не обязан бегать между ресурсоснабжающими организациями и ведомствами», — отметил глава региона Дмитрий Демешин.
По итогам обсуждения губернатор поручил создать единую цифровую платформу для инвесторов. В ней должны быть собраны данные о земельных участках, коммуникациях, условиях подключения и всех процедурах, которые проходят инвесторы.
Такое предложение озвучил и бизнес. Председатель «Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей» Александр Волков подчеркнул, что пока между министерствами, муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями сохраняется разобщённость, запуск проектов идёт медленно.
Отдельно участники обсудили результаты национального рейтинга инвестиционного климата. По итогам 2025 года Хабаровский край вошёл в 15-ю группу. В ДФО регион занимает шестое место.
Представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова отметила, что сильной стороной края остаётся развитая конкурентная среда: малый бизнес активно участвует в закупках, а регион стабильно входит в ТОП-5 страны по направлению «Развитие рынка и конкуренции».
Министр экономического развития края Николай Дубинин сообщил, что уже есть первые результаты системной работы. В частности, сроки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения сократились с 110 до 43 дней. Это стало возможным, в том числе, за счёт использования полимерных труб местного производства.
Губернатор поручил министерству строительства под руководством зампреда правительства по инфраструктуре Ириной Горбачёвой заняться наполнением региональной системы градостроительной деятельности необходимыми данными от ресурсоснабжающих организаций. Это станет основой будущей цифровой платформы.
В завершение заседания Дмитрий Демешин отметил, что улучшить деловой климат можно только совместными усилиями власти и предпринимателей и пригласил бизнес к активному диалогу.