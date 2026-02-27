Демешин поручил создать в Хабаровском крае цифровое окно для инвесторов

Министр экономического развития края Николай Дубинин сообщил, что уже есть первые результаты системной работы. В частности, сроки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения сократились с 110 до 43 дней. Это стало возможным, в том числе, за счёт использования полимерных труб местного производства.