Мелания Трамп впервые возглавит Совет Безопасности ООН

Супруга действующего американского президента Дональда Трампа станет первой в истории США первой леди, возглавившей Совбез ООН.
В марте председательство в Совбезе примут США, а уже в апреле эта роль перейдёт Франции. Выступление Мелании будет сфокусировано на образовании как инструменте мира, и ожидается, что её речь подчеркнёт связь технологий и глобальной безопасности.
Ранее Life.ru писал, что Мелания удивила публику, присоединившись к танцу своего мужа Дональда Трампа на военном выступлении в Северной Каролине. Она неоднократно критиковала его за подобные публичные танцы, но на этот раз повторила несколько движений под песню YMCA.
