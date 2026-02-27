Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелания Трамп впервые возглавит Совет Безопасности ООН

Первая леди США Мелания Трамп впервые станет председателем на заседании Совета Безопасности ООН. Как сообщает Fox News, Мелания 2 марта выступит с речью о мире через образование, технологиях и безопасности.

Источник: Life.ru

Супруга действующего американского президента Дональда Трампа станет первой в истории США первой леди, возглавившей Совбез ООН.

В марте председательство в Совбезе примут США, а уже в апреле эта роль перейдёт Франции. Выступление Мелании будет сфокусировано на образовании как инструменте мира, и ожидается, что её речь подчеркнёт связь технологий и глобальной безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Мелания удивила публику, присоединившись к танцу своего мужа Дональда Трампа на военном выступлении в Северной Каролине. Она неоднократно критиковала его за подобные публичные танцы, но на этот раз повторила несколько движений под песню YMCA.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше