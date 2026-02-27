На вторгшемся в воды Кубы судне находились граждане и резиденты США

Ранее МВД Кубы заявило, что судно под флагом США вошло в воды республики и открыло огонь. В ответ кубинские пограничники применили оружие. Четыре человека на борту были ликвидированы, еще шесть задержаны. По информации ведомства, все находившиеся на катере являлись кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах.