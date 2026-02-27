На вторгшемся в воды Кубы судне находились граждане и резиденты США

На борту катера, который, по данным властей Кубы, вторгся в территориальные воды страны и открыл стрельбу, находились граждане и резиденты США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Ранее МВД Кубы заявило, что судно под флагом США вошло в воды республики и открыло огонь. В ответ кубинские пограничники применили оружие. Четыре человека на борту были ликвидированы, еще шесть задержаны. По информации ведомства, все находившиеся на катере являлись кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах.
Как уточняет Axios, речь идет о 24-футовом катере длиной около 7,3 метра. Судно участвовало в вооруженном столкновении с береговой охраной Кубы. По данным американских чиновников, на борту находились граждане США. Один из четырех погибших имел американское гражданство.
Еще один гражданин США получил ранения и проходит лечение на территории Кубы. По сведениям источников, как минимум один из пассажиров имел действующую визу K-1 — неиммиграционный документ для въезда в США с целью заключения брака. Остальные, по утверждению чиновников, являлись постоянными жителями США.
Также сообщается, что владелец катера во Флориде заявил о его угоне. По его словам, судно похитил один из сотрудников.
Читайте также: Пансионат-призрак под Москвой унес жизни троих стариков.