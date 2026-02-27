В Польше с 2022 года ведут свой санкционный список: запрещены телеканалы и платформы

Польское руководство имеет свой «санкционный список». Власти запретили на территории страны ряд телеканалов и онлайн-сервисов. В список входят, в том числе, граждане и компании РФ. Об этом оповестил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, цитирует ТАСС.
Он уточнил, что перечень пополняют с 2022 года. Варшава ограничивает гражданам доступ к некоторым медиа, подчеркнул временный поверенный в делах РФ.
«По инициативе Агентства внутренней безопасности в Польше заблокирован ряд российских интернет-порталов, а также введен запрет на вещание нескольких телеканалов якобы за “распространение прокремлевской пропаганды”, — пояснил Андрей Ордаш.
