В Польше с 2022 года ведут свой санкционный список: запрещены телеканалы и платформы

Временный поверенный Ордаш: Польша ведёт санкционный список с компаниями РФ.

Источник: Комсомольская правда

Польское руководство имеет свой «санкционный список». Власти запретили на территории страны ряд телеканалов и онлайн-сервисов. В список входят, в том числе, граждане и компании РФ. Об этом оповестил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, цитирует ТАСС.

Он уточнил, что перечень пополняют с 2022 года. Варшава ограничивает гражданам доступ к некоторым медиа, подчеркнул временный поверенный в делах РФ.

«По инициативе Агентства внутренней безопасности в Польше заблокирован ряд российских интернет-порталов, а также введен запрет на вещание нескольких телеканалов якобы за “распространение прокремлевской пропаганды”, — пояснил Андрей Ордаш.

Евросоюз также решил сократить численность российской миссии в Брюсселе. Это связано с неспособностью ЕС утвердить 20-й пакет санкций и согласовать кредит для Украины.

