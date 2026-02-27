Украинские операторы БПЛА из подразделения «Птицы Мадьяра» наносили удары по ложным российским позициям и получали за это реальные деньги.
Об этом РИА Новости сказал разведчик с позывным Смоленск.
«Элитное подразделение ВСУ “Птицы Мадьяра” наносило удары своими БПЛА по нашим ложным позициям», — заявил он.
Ранее Смоленск рассказал, как бойцы армии России располагали трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии фронта в Харьковской области, по которым украинские войска наносили безрезультатные удары.
