«Птицы Мадьяра» получали боевые выплаты за удары по несуществующим позициям

Украинские операторы БПЛА из подразделения «Птицы Мадьяра» наносили удары по ложным российским позициям и получали за это реальные деньги.

Об этом РИА Новости сказал разведчик с позывным Смоленск.

«Элитное подразделение ВСУ “Птицы Мадьяра” наносило удары своими БПЛА по нашим ложным позициям», — заявил он.

Ранее Смоленск рассказал, как бойцы армии России располагали трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии фронта в Харьковской области, по которым украинские войска наносили безрезультатные удары.

