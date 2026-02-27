Башкирия на карте приоритетов: что показал отчет Мишустина

Михаил Мишустин представил накануне отчет правительства РФ в Государственной Думе о результатах работы в 2025 году. На этот масштабный документ можно смотреть исключительно как на итоги реализации возложенных на кабмин задач или же попытаться проанализировать, какие из регионов отметили, куда в будущем пойдут транши, какие проекты выведут в приоритетные. Ну и в целом можно увидеть отношение федерального центра к тем или иным регионам страны. «Башинформ» подробно изучил и фактически разобрал на блоки отчет правительства.
С ПРИЦЕЛОМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО.
России удалось обеспечить быстрый старт новым нацпроектам, значительную долю в которых заняли те, что ориентированы на технологическое лидерство, отметил перед депутатами председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В своем выступлении он уделил большое внимание развитию профессионального образования — и среднего, и высшего. Этот вопрос имеет для Башкирии огромное значение, прокомментировал позже выступление Мишустина руководитель региона Радий Хабиров.
«У нас крепкая, одна из самых крупных в стране система СПО. Колледжи Башкортостана — надежные партнеры в части подготовки квалифицированных кадров для наших промышленных предприятий, сельского хозяйства, социальной сферы, — констатировал Радий Хабиров. — Понимая это, мы начали в республике программу модернизации материально-технической базы колледжей. Большую помощь в их обновлении, в создании хороших условий для ребят, которые в них учатся, нам оказывают федеральные коллеги. Речь прежде всего о проекте “Профессионалитет”, который входит в нацпроект “Молодежь и дети”. Сегодня в регионе действуют 19 образовательных и образовательно-производственных кластеров, созданных благодаря “Профессионалитету”. Еще восемь появятся в 2026 году. А два наших агропромышленных колледжа, Аксеновский и Зауральский, вошли в проект “Агропрофессионалитет” и в течение двух лет получат субсидии на обновление материально-технической базы — в сумме более 285 млн рублей».
Башкирские вузы также получают весомую федеральную поддержку — прежде всего за счет участия в программе «Приоритет 2030», это тоже часть нацпроекта «Молодежь и дети».
«Михаил Владимирович особо отметил разработки нашего Башкирского государственного медицинского университета. Спасибо за высокую оценку», — добавил Глава Башкортостана.
Как сообщил в Госдуме Михаил Мишустин, в БГМУ разработали и запустили в серию «биологический материал для регенеративной хирургии, для современной терапии». Этот башкирский вуз вошел в число участников создаваемого в России научно-технологического центра развития мРНК-технологий. Ученые университета займутся двумя стратегическими направлениями. Речь идет о создании персонализированных вакцин и терапии для онкобольных, а также разработке препаратов для лечения диабетической ретинопатии у пожилых людей.
Представляя отчет правительства, Михаил Мишустин акцентировал особое внимание на строительстве в стране университетских кампусов мирового уровня, в том числе и в Уфе.
С ДУМОЙ О ДЕТЯХ.
Родителям важно дать детям хорошее образование, чтобы они с удовольствием посещали занятия, подчеркнул председатель правительства. Поэтому по поручению главы государства Владимира Путина строятся современные школы.
В прошлом году так было в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Новгородской и Оренбургской областях и во многих других регионах страны, включая Башкирию. Всего ввели в эксплуатацию 80 новых школ. К слову, 16 февраля в Уфе состоялось торжественное открытие новой школы на 2200 мест в Кузнецовском затоне — самой большой в Приволжском федеральном округе.
«У детей должны быть возможности пробовать себя в спорте, расширять свой кругозор, в том числе через знакомство с театром, кино, произведениями великих художников, — убежден Михаил Мишустин. — Уже почти 13 миллионов человек пользуются “Пушкинской картой”, благодаря которой молодые люди всё больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы».
Между тем Башкирия вышла на 4-е место в России по объему средств по Пушкинской карте. Объем привлеченных средств в республике составляет 432,8 млн рублей. В регионе 347,9 тысячи молодых людей являются держателями карты. Это 81,5% от всей молодежи республики. В программе активно участвуют 385 учреждений: музеи, кинотеатры, концертные залы, библиотеки, клубы. И для молодежи сейчас доступно 1567 мероприятий.
ПОМОЩЬ — РЯДОМ.
По поручению президента России Владимира Путина регионы продолжают активно модернизировать первичное звено здравоохранения.
«Свыше 3 тысяч объектов было построено либо отремонтировано, прежде всего в сельской местности и малых городах страны», — сообщил председатель правительства РФ.
В этом перечне немало ФАПов, поликлиник и врачебных амбулаторий, возведенных в Башкирии. Среди них — новые поликлиники в Учалах, Аскино, Благовещенске и Янауле. Безусловно, одним из самых важных событий для сферы здравоохранения в 2025 году стало открытие нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе. В церемонии открытия в дистанционном формате принял участие президент России Владимир Путин.
НЕ ЗАБУДЕМ ЭКОНОМИКУ.
Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует и даже превышает общемировой уровень, подчеркнул председатель правительства РФ.
Предприятия промышленности Башкирии по итогам прошлого года отгрузили продукции на 2 трлн 665 млрд рублей. Объем инвестиций промпредприятий за 9 месяцев 2025-го вырос на 12%.
Башкортостан активно включился в реализацию нового цикла нацпроектов. В рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» в республике создан станкостроительный промышленный кластер с участием 10 предприятий. Кстати, по итогам 2024 и 2025 годов регион является лидером по развитию и созданию промышленных кластеров. Сейчас их 27, за 2025 год их число увеличилось на 4, в этом году появится еще четыре кластера. При этом особое внимание в республике уделяют «вопросам обеспеченности промышленного комплекса квалифицированными кадрами», заявлял ранее Радий Хабиров. Добавим, республика сегодня является одним из ведущих регионов по количеству индустриальных парков и промышленных технопарков. В 2025 году общий объём средств, направленных на развитие индустриальных парков «Уфимский», «Туймазинский» и промышленного парка «Мастер», составил порядка 1 млрд рублей.
Что касается ситуации на рынке труда, то она по-прежнему стабильная. В России сохраняется низкий уровень безработицы — 2,2%. В Башкирии он еще ниже — всего 1,5%.
С ВЕТЕРКОМ!
«Мы активно обновляем парк общественного транспорта. При федеральной поддержке в регионах закуплено порядка 5 тысяч автобусов, трамваев и другой техники», — сообщил глава кабмина.
Развитие общественного транспорта для Радия Хабирова было одним из ключевых вопросов с первого дня работы на посту Главы Башкирии. С фразы «Тут вам не Техас» началась масштабная реорганизация работы уфимских маршруток. За эти годы в башкирской столице изменилось многое: исчезли ржавые ПАЗики с газовыми баллонами на крышах, появились транспортная карта «Алга» и льготы по ней, система оплаты по банковским картам. Особо отметим: в городе и Башкирии в целом регулярно закупают новые автобусы, трамваи и троллейбусы.
К примеру, Уфа в 2025 году приобрела 15 новых троллейбусов. А вообще последние четыре года по улицам башкирской столицы стали курсировать 50 новых современных троллейбусов «Горожанин» и 69 трехсекционных трамваев, обновлены 285 остановочных павильонов. Ожидается, что в этом году парк общественного транспорта Башкирии пополнят еще 83 новых автобуса, благодаря реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
С КОМФОРТОМ ПО НОВЫМ ДОРОГАМ.
Каждый знает: один из ключевых факторов развития любого региона — качественные, комфортные автомобильные дороги. Только в 2025 году в стране модернизировано и построено на 15% больше автодорог — свыше 28 тысяч километров, уточняется в отчете правительства РФ. Из них в Башкирии отремонтировали более 700 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также почти 2000 погонных метров мостов.
«Почти на 300 км продлили скоростное шоссе М-12 “Восток” до Екатеринбурга», — напомнил также Михаил Мишустин.
Как сообщал ранее «Башинформ», 16 июля 2025 года в Бураевском районе прошла церемония открытия участка Дюртюли — Ачит автодороги М-12 «Восток». Старт движению автотранспорта в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что регионы, по которым проходит федеральная трасса М-12 «Восток», в том числе Башкирия, получат положительный социально-экономический импульс. Он выразил уверенность в успешной реализации намеченных в республике планов.
НАСУЩНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС.
Для большинства семей самый насущный вопрос — это жильё. Поэтому «продолжаем строительство жилья», подчеркнул Михаил Мишустин и сообщил, что в прошлом году в регионах России возведено 108 млн новых квадратных метров. А что Башкирия? В 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в республике сдали 3,021 млн квадратных метров жилья. При этом рост объёмов ввода многоквартирных домов удалось сохранить — построили 1,41 млн «квадратов», с ростом к 2024 году 2,8%. Сейчас в республике возводят более 3 млн «квадратов» многоквартирного жилья. Башкортостан лидирует по количеству договоров комплексного развития территорий. Механизм КРТ используют 11 муниципалитетов. В этом году по договорам КРТ в Башкирии планируют ввести 600 тысяч «квадратов» жилья.
«Обновляем жилищный фонд по всей стране. Так, ещё почти 100 тысяч человек переехали из ветхих, аварийных квартир в современные», — добавил глава кабмина.
Отметим, в Башкирии активно идет переселение граждан из аварийных домов. С 2019 года в регионе расселили 145,5 тысячи кв. метров «аварийки». Благоустроенные квартиры получили 11,2 тысячи человек. За прошлый год 1300 человек переселили из почти 19 тысяч кв. метров непригодного жилья. Также в 2025 году при федеральной поддержке в Забелье построили канализационный коллектор, насосную станцию, водовод протяжённостью 23,4 км. В итоге появилась возможность построить здесь 6 млн кв. м жилья и социальных объектов.
ОБНОВЛЯЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА.
В прошлом году расширена география Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы «ещё больше населённых пунктов могли заявить о себе», пояснил Михаил Мишустин. Кстати, в Башкирии выиграли уже 39 проектов, 30 из них завершены. В 2025 году появились пять новых победителей из республики. Реализация проектов запланирована на 2026−2027 годы.
Увеличивается и число благоустроенных улиц, кварталов, площадей, что преобразует инфраструктуру городов и создаёт новые точки экономического роста.
«Благодаря новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” в Башкирии продолжается реализация проекта “Формирование комфортной городской среды”. В 2025 году на программу ФКГС всего направлено 1,2 млрд рублей, — сообщила ранее министр ЖКХ региона Ирина Голованова. — За счет средств федерального бюджета благоустроено 100 общественных территорий, 70 территорий реализовано в рамках иных программ, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, а также с участием внебюджетных средств».
Все объекты благоустройства определяются по итогам всероссийского голосования. В 2025 году для участия в голосовании муниципалитетами предложена 241 территория, 6 территорий впервые предложены гражданами. По итогам голосования победителями признаны 144 территории. Все эти объекты планируется благоустроить в 2026 году, на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 1,2 млрд рублей. Добавим также, что все города Башкирии признаны в прошлом году благоприятными для жизни.
Анализировать и проводить подобные примеры можно по каждому блоку доклада Мишустина. За исключением разве что вопросов развития Дальнего Востока и Арктики, да еще новых регионов. Это говорит о том, что Башкирия в теме и в фаворе. Участвует фактически в каждом федеральном проекте, умеет выстраивать отношения с центром и, главное — реализовывать проекты, на которые выделяются немалые средства.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.
«Отчёт правительства за 2025 год зафиксировал чёткий федеральный вектор: социальная стабильность, поддержка участников СВО, технологический суверенитет и модернизация инфраструктуры. В этом контексте Башкортостан выглядит как регион, который не просто следует федеральной повестке, а системно в неё встроен», — прокомментировал «Башинформу» политолог Арсен Шаяхметов.
По мнению эксперта, федеральный акцент на промышленном росте, импортозамещении и развитии машиностроения напрямую коррелирует со структурой экономики Башкортостана. Нефтехимия, переработка, двигателестроение, приборостроение — это те отрасли, которые соответствуют стратегическому курсу на снижение внешней зависимости.
«Республика встраивается в федеральный трек как промышленный опорный субъект. Об этом свидетельствует и систематическое вхождение региона в рейтинг эффективной промышленности Минпрома РФ — он как раз высвечивает соответствие управленческим трендам в этой сфере у регионов. Однако ключевая задача — усиление глубокой переработки и технологического обновления производств, чтобы регион не оставался лишь частью сырьевой цепочки, а наращивал долю высокомаржинальной продукции», — убежден Арсен Шаяхметов.
Федеральный курс на приоритетную поддержку участников СВО и их семей в Башкортостане реализуется активно и публично. Регион демонстрирует не только выполнение социальных обязательств (выплаты, реабилитация, трудоустройство), но и формирует символическую рамку вовлечённости и солидарности.
Башкортостан в этом смысле встроен в федеральную модель реабилитации участников — через кадровые проекты, участие ветеранов в общественной и управленческой деятельности, развитие инфраструктуры поддержки. Это усиливает социальную консолидацию и снижает риски напряжённости.
Как подчеркнул политолог, регион вписывается в федеральный тренд в образовании через создание большого университета, развитие кампусной инфраструктуры, поддержку технических специальностей и участие в научно-технологических программах. Кроме того, Башкортостан занял второе место по объему инвестиций в капремонт школ, активно участвовал в реновации ссузов.
Главный вызов — удержание выпускников и создание конкурентных условий труда внутри региона. Башкортостан активно участвует в модернизации ФАПов, строительстве больниц, цифровизации медицины, развитии массового спорта и создании спортивных объектов — часть федеральной социальной повестки.
«Башкортостан активно использует спорт как инструмент вовлечения молодёжи и укрепления региональной идентичности. В федеральной логике спорт — это не только здоровье, но и социальная профилактика. Тренды трендами, но основной вопрос — глубина реализации программ. Федеральная рамка даёт ресурсы и политическую поддержку, но долгосрочный эффект будет зависеть от способности республики усиливать эти направления собственными инициативами, повышать производительность, удерживать кадры и наращивать технологическую сложность экономики», — подытожил Арсен Шаяхметов.
Ознакомиться с полным текстом отчета правительства РФ по итогам работы за 2025 год можно здесь.