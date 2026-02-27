Башкирия на карте приоритетов: что показал отчет Мишустина

«У нас крепкая, одна из самых крупных в стране система СПО. Колледжи Башкортостана — надежные партнеры в части подготовки квалифицированных кадров для наших промышленных предприятий, сельского хозяйства, социальной сферы, — констатировал Радий Хабиров. — Понимая это, мы начали в республике программу модернизации материально-технической базы колледжей. Большую помощь в их обновлении, в создании хороших условий для ребят, которые в них учатся, нам оказывают федеральные коллеги. Речь прежде всего о проекте “Профессионалитет”, который входит в нацпроект “Молодежь и дети”. Сегодня в регионе действуют 19 образовательных и образовательно-производственных кластеров, созданных благодаря “Профессионалитету”. Еще восемь появятся в 2026 году. А два наших агропромышленных колледжа, Аксеновский и Зауральский, вошли в проект “Агропрофессионалитет” и в течение двух лет получат субсидии на обновление материально-технической базы — в сумме более 285 млн рублей».