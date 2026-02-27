Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Нилов заявил, что 6 марта не будет сокращённым рабочим днём

Сокращение продолжительности рабочего дня 6 марта в преддверии Международного женского дня в этом году не предусмотрено.

Сокращение продолжительности рабочего дня 6 марта в преддверии Международного женского дня в этом году не предусмотрено.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это связано с тем, что 8 Марта в текущем году приходится на воскресенье.

«Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом депутат напомнил, что праздничный отдых в марте продлится три дня — с 7 по 9 марта.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к урегулированию розничной наценки на цветы в преддверии 8 Марта. По его словам, сегодня проводится подготовка соответствующего предложения.

В преддверии праздника аналитики также узнали, какие подарки россияне считают самыми удачными. Почти половина (47%) респондентов, мужчины и женщины, назвали цветы.