Депутат Нилов заявил, что 6 марта не будет сокращённым рабочим днём

Сокращение продолжительности рабочего дня 6 марта в преддверии Международного женского дня в этом году не предусмотрено.
По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это связано с тем, что 8 Марта в текущем году приходится на воскресенье.
«Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — цитирует парламентария РИА Новости.
При этом депутат напомнил, что праздничный отдых в марте продлится три дня — с 7 по 9 марта.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к урегулированию розничной наценки на цветы в преддверии 8 Марта. По его словам, сегодня проводится подготовка соответствующего предложения.
В преддверии праздника аналитики также узнали, какие подарки россияне считают самыми удачными. Почти половина (47%) респондентов, мужчины и женщины, назвали цветы.