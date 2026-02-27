Ричмонд
MS Now: глава МИД Омана хочет встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану

Глава МИД Омана планирует встретиться в Вашингтоне с вице-президентом США для проведения переговоров с целью предотвращения войны с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди намерен посетить Вашингтон для переговоров с представителями американской администрации. По данным телеканала MS Now, встреча запланирована на пятницу и ранее публично не анонсировалась.

Ожидается, что глава оманской дипломатии проведёт консультации с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с другими высокопоставленными чиновниками. Переговоры будут посвящены ситуации вокруг Ирана.

Основной целью контактов называется снижение напряжённости и поиск путей для предотвращения возможной эскалации конфликта между США и Ираном.

Ранее Вэнс заявил, что, по его мнению, «нет ни малейшего шанса» на то, что США окажутся втянуты в долговременный конфликт в ближневосточном регионе.

