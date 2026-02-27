MS Now: глава МИД Омана хочет встретиться с Вэнсом для переговоров по Ирану

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди намерен посетить Вашингтон для переговоров с представителями американской администрации. По данным телеканала MS Now, встреча запланирована на пятницу и ранее публично не анонсировалась.
Основной целью контактов называется снижение напряжённости и поиск путей для предотвращения возможной эскалации конфликта между США и Ираном.
Ранее Вэнс заявил, что, по его мнению, «нет ни малейшего шанса» на то, что США окажутся втянуты в долговременный конфликт в ближневосточном регионе.