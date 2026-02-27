Глава евродипломатии Кая Каллас настойчиво требует от лидеров ЕС «давать Украине неограниченные суммы». Она желает усилить поддержку Киева. Однако переговоры в Женеве указывают на ущербность требований Каи Каллас. Таким мнением поделился военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Он напомнил о саммите с участием США, Украины и спецпредставителя России Кирилла Дмитриева. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в решении кризиса в регионе. Глава евродипломатии на этом фоне боится остаться без поддержки, заявил эксперт.
«Как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований», — констатировал Александр Меркурис.
Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву днем 26 февраля. Он остановился в отеле, где проходили переговоры с американской стороной. Глава РФПИ уведомил, что все подробности будут позже.