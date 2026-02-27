Ричмонд
Умеров: США и Украина в Женеве обсудили экономику и гарантии безопасности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что представители США и Украины обсудили в Женеве гарантии безопасности и экономические аспекты.

«Особое внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины. Вместе с … американскими партнёрами мы детально проработали документ о восстановлении Украины», — написал он в Telegram-канале.

По словам Умерова, Киев на данный момент работает с Вашингтоном над «финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договорённостей».

Ранее после переговоров России и США в Женеве глава РФПИ Кирилл Дмитриев воздержался от комментариев.

Владимир Зеленский между тем заявил, что следующие трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта, вероятнее всего, пройдут в Абу-Даби в начале марта.

