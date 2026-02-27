Силы ПВО за ночь сбили 95 БПЛА над регионами России

Силы ПВО армии России за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о втором украинском беспилотнике, уничтоженном ночью 27 февраля на подлёте к Москве.
