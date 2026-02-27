США, Япония и Филиппины провели совместные морские учения близ Тайваня

Филиппинские военнослужащие заявили, что два истребителя FA-50 военно-воздушных сил страны, патрульный самолет P-3C морских сил самообороны Японии и разведывательный самолет P-8A ВМС США во вторник провели патрулирование над Батанесом, группой островов к югу от Тайваня, которые образуют самую северную провинцию Филиппин. В тот же день Antonio Luna и эсминец ВМС США Dewey провели учения, в том числе по борьбе с подводными лодками, к югу от границы Филиппин с проливом Баши, который является важным узловым пунктом для международного судоходства и торговли в случае конфликта между Тайванем и Китаем.