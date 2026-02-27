Ричмонд
Котенок: ряд групп ВСУ отошел с позиций у Резниковки под Северском

Военкор сообщил о выходе российских военных на господствующие высоты в районе Резниковки.

Источник: Аргументы и факты

Несколько групп украинских боевиков покинули позиции на господствующих высотах в районе села Резниковка под Северском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Севернее Резниковки ВС РФ вышли на господствующие над селом высоты. Ряд групп противника отошел на Каленики», — написал он.

Котенок сообщил о ведении российскими подразделениями боев за высоты к югу от Резниковки, а также за лес Большой Волчий.

Согласно сведениям военкора, войскам РФ удалось выбить боевиков ВСУ из леса Сорочий.

По информации Котенка, российские штурмовики смогли продвинуться в центре расположенного в 12 километрах от Резниковки села Кривая Лука и к югу от него.

Ранее сообщалось об оперативном окружении украинских боевиков в Кривой Луке. Стало известно о переходе под контроль войск РФ восточной части этого населенного пункта. По данным источников, российские подразделения прорываются с юга к находящемуся неподалеку от Кривой Луки селу Рай-Александровка.