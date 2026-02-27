Котенок: ряд групп ВСУ отошел с позиций у Резниковки под Северском

Ранее сообщалось об оперативном окружении украинских боевиков в Кривой Луке. Стало известно о переходе под контроль войск РФ восточной части этого населенного пункта. По данным источников, российские подразделения прорываются с юга к находящемуся неподалеку от Кривой Луки селу Рай-Александровка.