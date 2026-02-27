Женевский диалог сильно ослабил линию Каллас по Украине

Переговоры США и Украины в Женеве при участии спецпредставителя России Кирилла Дмитриева стали аргументом против позиции главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил военный аналитик Александр Меркурис.
По его оценке, Каллас выступала против самой идеи подобных контактов, настаивая на продолжении масштабной финансовой и военной поддержки Киева со стороны Запада. Однако состоявшаяся встреча, как считает аналитик, продемонстрировала несостоятельность такой линии.
Меркурис также заявил, что США сейчас заинтересованы в поиске решения по украинскому конфликту. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп может усиливать давление на Владимира Зеленского, не ориентируясь на позицию Евросоюза. Аналитик добавил, что для Вашингтона ближневосточное направление, в частности ситуация вокруг Ирана, может иметь более высокий приоритет, чем украинская тема.
Накануне в Женеве прошли переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, секретаря совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова и спецпредставителя России Кирилла Дмитриева.
Ранее СМИ сообщали, что Кая Каллас распространила среди стран ЕС письмо с предложениями по формированию перечня требований к России в рамках возможного мирного соглашения. В числе инициатив упоминалось сокращение российских вооруженных сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту инициативу, заявила, что Москва пока не намерена раскрывать свою реакцию на подобный список требований.
