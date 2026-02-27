Женевский диалог сильно ослабил линию Каллас по Украине

Меркурис также заявил, что США сейчас заинтересованы в поиске решения по украинскому конфликту. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп может усиливать давление на Владимира Зеленского, не ориентируясь на позицию Евросоюза. Аналитик добавил, что для Вашингтона ближневосточное направление, в частности ситуация вокруг Ирана, может иметь более высокий приоритет, чем украинская тема.