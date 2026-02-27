Пушков заявил о риске разрушения Евросоюза в случае одного решения

«Дело в том, что она не придет в ЕС тихим просителем. Если в Европе так считают, то они сильно заблуждаются», — предупредил он. Пушков пояснил, что власти Украины привыкли к особому отношению со стороны европейских политиков и не намерены отказываться от него в случае вхождения страны в блок.